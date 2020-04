Mit einer Klage vor dem Kölner Amtsgericht will ein Paar aus dem Stadtteil Ehrenfeld erreichen, dass ihre Dachgeschosswohnung wieder aufgebaut wird. Die Vermieterin hatte die Wohnung im Januar abreißen lassen, um das Dach des Mehrfamilienhauses erneuern zu können. Nach Angaben der Mieter hatte die Vermieterin sie vorab nicht über den Abriss informiert.

Möbel verdreckt

Als sie abends nach Hause kamen, seien Wände und Fenster nicht mehr da gewesen. Ihre Möbel seien mit Bauschutt und Staub bedeckt gewesen. Das Paar zog zu Bekannten und verklagte die Vermieterin.

Vermieterin will infomiert haben

Die Hauseigentümerin hat gegenüber dem WDR erklärt, dass sie ihre Mieter über die bevorstehenden Abriss informiert habe. Es gebe sogar eine schriftliche Vereinbarung. Das bestreiten die Mieter. Es gebe keine Vereinbarung über den Anriss der Wohnung. Aus Unterlagen, die dem WDR vorliegen, geht hervor, dass die Vermieterin dem Paar noch kurz vor Beginn der Bauarbeiten erklärt hatte, dass ihre Wohnung kaum betroffen sein werde.

Fristlose Kündigung ausgesprochen

Die Vermieterin hat den Mietvertrag etwa vier Wochen nach dem Abriss der Wohnung fristlos gekündigt, unter anderem, weil das Paar den Fall öffentlich gemacht hatte.

Verbotener Weise abgerissen

Vor dem Kölner Amtsgericht hat der Richter heute betont, dass die Vermieterin verbotener Weise Wände und Decken in der Wohnung abgerissen habe. Die Wohnung sei verschlossen gewesen, die Mieter nicht Zuhause, deshalb durften weder die Vermieterin noch ihre Bauarbeiter in die Räume eindringen. Die Mieter verlangen, dass die Wohnung wieder aufgebaut wird und sie dort wieder einziehen dürfen. In der kommenden Woche will der Richter dazu seine Entscheidung bekannt geben.

Stand: 30.04.2020, 11:04