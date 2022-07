KVB-Fahrerin nach Unfall vor Gericht

Es war ein Montagmorgen gegen 8:00 Uhr. Am Neumarkt und am Rudolfplatz steigen Fahrgäste in die Straßenbahnen. Niemand von ihnen ahnt, dass die Fahrt in wenigen Minuten durch einen heftigen Frontal-Zusammenstoß der beiden Bahnen beendet wird. Auf Höhe des Mauritiussteinwegs passiert es. Geplant ist, dass beide Bahnen geradeaus aneinander vorbeifahren. Die Linie 7 allerdings, die vom Neumarkt in Richtung Rudolfplatz fahren soll, biegt plötzlich links ab. Der Crash ist unausweichlich.

Fahrerin erleidet schwerste Verletzungen

Durch den heftigen Aufprall verletzen sich laut Anklage 27 Fahrgäste und der Fahrer der Bahn der Linie 1, der in Richtung Rudolfplatz unterwegs war. Nach Informationen des Kölner Amtsgerichts hatte sich die Fahrerin, die jetzt angeklagt ist, am schwersten verletzt. Auch weil sich in der Fahrerkabine eine Deckenverkleidung gelöst hatte und ihr auf den Kopf fiel. Sie musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. Laut KVB ist sie nach wie vor im Unternehmen beschäftigt.

Signale falsch gedeutet?

Bei der Aufklärung der Unfallursache ist auch ein Sachverständiger involviert. Dabei geht es auch um die Frage, ob die jetzt 44-Jährige die Signale an der Strecke richtig gedeutet hatte. Sehr wahrscheinlich soll bereits am ersten Verhandlungstag eine Entscheidung fallen. 

