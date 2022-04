Totschlag-Prozess in Köln - Jugendlicher soll 25-Jährigen erstochen haben

Es war an Halloween im vergangenen Jahr. Ein 25 Jahre alter Mann besuchte seine Schwester, die in Köln lebt. An dem Abend beschließen beide, in einem Club in Bickendorf an der Venloer Straße zu feiern. Stunden später ist der 25-Jährige tot. Ein Stich in die Brust traf das Herz des Mannes.

Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Nun muss sich ein 17 Jahre alter Jugendlicher vor Gericht verantworten. Er hatte sich wenige Tage nach dem Geschehen im November der Polizei gestellt. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Jugendgerichtsgesetz sieht das bei jungen Angeklagten so vor.

Deshalb gibt es von Seiten der Staatsanwaltschaft und des Gerichts wenige Informationen über den Fall. Der Vertreter der Nebenklage sagte dem WDR vor der Verhandlung, dass sich der mutmaßliche Täter und das spätere Opfer in dem Club begegnet seien. Es habe aggressive Situationen gegeben, die vor allem vom jetzt Angeklagten ausgegangen seien. Auch weil viel Alkohol geflossen sei. In der Nacht gegen vier, fünf Uhr sei die Auseinandersetzung dann eskaliert. Der 17-Jährige zückte ein Messer und stach zu.

Das Gericht will den Fall nun an zehn Verhandlungstagen aufklären. Ein Urteil ist für Ende Juni geplant.