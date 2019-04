Prozessbeginn um gestohlene Richter-Kunstwerke in Köln

Angeklagter soll Käufer für Richter-Werke gesucht haben

Die Werke von Gerhard Richter gehören zu den teuersten Werken zeitgenössischer Kunst. Und offenbar ist auch das interessant, was Gerhard Richter selber als Müll eingestuft hatte. Der Angeklagte hatte an Richters Atelier im Kölner Süden bemalte Fotografien aus der Altpapiertonne gezogen. Diese Blätter versuchte der Mann anschließend in einer Galerie in München zu verkaufen. Laut Amtsgericht gab es tatsächlich eine Schätzung für die Objekte. 60.000 Euro wären in der Kunstszene dafür zusammen gekommen. Dafür bekam der Mann eine Anzeige wegen Diebstahls.

Gerhard Richter wegen Krankheit nicht als Zeuge vor Gericht

Das Kölner Amtsgericht hatte den Künstler selbst als Zeuge in diesem Prozess geladen. Richter musste ein Attest vorlegen, weil der 87-Jährige seit einem Krankenhausaufenthalt Anfang des Jahres erst noch gesund werden muss.