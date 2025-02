Der Angeklagte hatte im Strafprozess gestanden, die Frau zusammen mit einem Komplizen mit einem Messer bedroht, sie gefesselt und ihr eine Plastiktüte über den Kopf gezogen zu haben.

Er habe damit den PIN-Code eines Tresors von der Pflegerin erpressen wollen. In dem befanden sich 350.000 Euro Bargeld, Schmuck „von beträchtlichem Wert“ und ein Goldbarren im Wert von 50.000 Euro.

Drogen- und Spielsucht führten zu finanziellen Sorgen

Die Tat hatte sich bereits vor zwei Jahren ereignet. Kurz zuvor habe er in einer Spielhalle in Bergheim einen Jugendfreund getroffen. Der habe ihm einen Job in Aussicht gestellt, mit dem man schnell an Geld kommen könnte. Der Angeklagte, den aufgrund seiner Drogen- und Spielsucht finanzielle Sorgen plagten, willigte ein.

Zusammen mit einem Mittäter, dessen Identität er im Verlaufe des Prozesses preisgab, sei er an einem Dezemberabend nach Beuel gefahren. Der Komplize habe von einem Tresor in der Wohnung einer älteren Dame gewusst, in dem sich eine erhebliche Geldmenge befinden würde.

Eigentümerin verstorben: nur Pflegerin in der Wohnung

Tatsächlich war die wohlhabende Wohnungseigentümerin wenige Tage zuvor verstorben. In ihrer Wohnung befand sich - mit Duldung der Eigentümerin und der gesetzlichen Betreuerin der Frau - nur noch die Pflegerin. Sie hatte sich in den vergangenen Monaten bis zu ihrem Tod um die Eigentümerin gekümmert.

Als die damals 51-jährige die Tür öffnete, wurde sie sofort von den maskierten und bewaffneten Tätern zurückgedrängt. Die Männer fesselten und knebelten die Pflegerin, sperrten sie ins Badezimmer. Anschließend gingen sie ganz gezielt ins Schlafzimmer und dort zum Tresor.

Abtransport von 160-Kilo-Tresor scheitert

Doch der ließ sich auch mit Hilfe eines Brecheisens nicht öffnen. Also versuchten die Männer, den Zahlencode von der Pflegerin zu erpressen. Doch den Code kannte die Frau nicht. Mit einer Vorrichtung die Pflegekräfte nutzen, um Patienten aus dem Bett zu heben, habe man schließlich versucht, den Tresor abzutransportieren, so der Angeklagte.

Doch auch dieser Plan scheiterte. Der 160 Kilogramm schwere Geldschrank fiel im Treppenhaus herunter, Nachbarn wurden aufmerksam - die beiden Täter flüchteten. Und ließen eine Rolle Klebeband und das Brecheisen am Tatort zurück.

Angeklagter bereits erheblich vorbestraft

Am Klebeband konnte die Polizei DNA-Spuren sichern, die zwei Jahre später zum Angeklagten führten. Der saß damals wegen einer anderen Straftat bereits im Gefängnis. 17 Einträge hat der Angeklagte bereits im Bundeszentralregister. Mit 17 Jahren wurde er bereits zu seiner ersten Jugendstrafe verurteilt. Insgesamt verbüßte er schon acht Jahre im Gefängnis.

Weil ihm sogar die Verhängung einer Sicherungsverwahrung drohte, machte der 29-jährige im Prozess reinen Tisch, nannte auch Tippgeber und Komplizen. Nach einem Jahr in Haft – auch das entschieden die Richter heute - kommt der Mann zunächst in eine Entziehungsanstalt.