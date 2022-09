Prozessstart in Bonn: Tochter soll Vater mit Axt getötet haben

Die Angeklagte bestreitet die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft jedoch. Weil es weder Zeugen für die Tat noch Fingerabdrücke oder DNA -Spuren an der Tatwaffe gibt, rechnen Beobachter mit einem komplizierten Indizienprozess.

Gebärdendolmetscher übersetzen für gehörlose Angeklagte

Für die Frau auf der Anklagebank ist jeder der fünf angesetzten Verhandlungstage eine besondere Belastung. Nicht nur, weil ihr die Staatsanwaltschaft vorwirft, ihren Vater getötet zu haben. Die 52-Jährige ist seit ihrer Geburt gehörlos. Zwei Gebärdendolmetscher müssen im Gerichtssaal jedes Wort für sie übersetzen.

Über ihre beiden Anwälte hat sie die Richter wissen lassen, dass sie unschuldig sei. Das sieht die Staatsanwaltschaft ganz anders: Für sie kommt nur die Tochter, die mit ihrem Vater zusammen in einem Haus in Niederkassel lebte, als Täterin in Frage. "Die Tat soll aus Wut in Verbindung mit persönlichen Streitigkeiten erfolgt sein" , erklärt Gerlind Keller, Sprecherin des Bonner Landgerichts. " Letzten Endes wird die Kammer im Rahmen der Beweisaufnahme zu klären haben, was Ursache dieser Tat sein könnte."

Sohn findet Vater blutüberströmt im Schlafzimmer

Nach WDR -Informationen wollte der Vater möglicherweise, dass seine Tochter aus der Einliegerwohnung auszieht. Beide lebten zusammen in einem Haus in Niederkassel-Rheidt. Dort fand der Sohn Anfang Februar 2021 seinen Vater: Er lag blutüberströmt in seinem Schlafzimmer – vermutlich schon zwei bis drei Tage.

Alle Türen, die in die Wohnung des 81-Jährigen führen, waren abgeschlossen, die Schlüssel steckten von innen. Ein- und Aufbruchsspuren gab es nicht. Ein Weg in die Wohnung im Obergeschoss führt durch die Einliegerwohnung der Tochter.

Urteil wird Ende September erwartet

Der 81-Jährige war nach dem Axt-Angriff zunächst in ein Wachkoma gefallen. Deshalb lautet die Anklage offiziell auf versuchten Totschlag. Weil der Vater aber kurz vor dem Prozess an den Folgen des Angriffs im Krankenhaus starb, erteilten die Richter der 4. Großen Strafkammer den Hinweis, dass die Tochter nun auch wegen vollendeten Totschlags verurteilt werden könne. Ein Urteil wird Ende September erwartet.

Über dieses Thema berichten wir am 19. September 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.