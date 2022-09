Prozess um tödlichen Unfall mit Joggerin in Köln-Riehl

Am Unfallort sind Blumen, Kerzen und kleine Plakate aufgehängt. Sie erinnern an die Frau, die am Nachmittag des 08. Mai 2021 an dieser Stelle starb. Auch ein Joggingschuh hängt an einem Mast. Die 28-Jährige kam an diesem Tag von ihrer Laufstrecke am Rhein und wollte die Boltensternstraße überqueren. Doch ein offenbar abgelenkter Autofahrer übersah sie.

"Über Rot gefahren"

Angeklagt ist ein 62 Jahre alter Mann, der als Beruf gegenüber der Richterin Gastronom angibt. Viel mehr wird der Beschuldigte am ersten Verhandlungstag nicht sagen. Auch nichts zu den Vorwürfen, die ihm die Staatsanwaltschaft macht. An diesem Nachmittag sei er gegen 14:15 Uhr auf der Boltensternstraße in Riehl stadtauswärts unterwegs gewesen. An der Kreuzung sei der Mann, so die Anklage, plötzlich abgelenkt gewesen, weil einer seiner Hunde plötzlich auf den Beifahrersitz gesprungen sei. Deshalb, so die Vorwürfe weiter, habe der Fahrer die rote Ampel übersehen, sei weiter gefahren und habe dann die Joggerin, die bei "grün" über die Ampel ging, erfasst.

Schwere Kopfverletzungen

Die Frau sei mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe geschlagen und habe sich so die tödlichen Verletzungen zugezogen, so die Staatsanwältin. Ein Zeuge bestätigte vor Gericht, dass der Unfallwagen links neben ihm plötzlich über Rot gefahren war. Einen weiteren Verhandlungstag soll es am 06. Oktober geben.

Der Angeklagte ist in der Vergangenheit bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Inwieweit dieser Aspekt für den weiteren Prozessverlauf wichtig sein könnte, ist noch unklar.

