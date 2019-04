Der 29-jährige Düsseldorfer Haris C., der wegen Terrorunterstützung vor dem Oberlandesgericht angeklagt ist, hat am Dienstag (30.04.2019) gestanden, Nachtsichtgeräte gekauft zu haben. Er sagte aus, dass der Islamistenführer Sven Lau ihn mit dem Kauf von drei solcher Geräten beauftragt habe.

Lau habe ihn darum gebeten, die 1440 Euro von seinem Konto zu überweisen. Der Islamist habe die Bitte damit begründet, dass er als Hartz-4-Empfänger nicht so viel Geld auf seinem Konto haben dürfe. Die Kontoverbindung habe Lau ihm auf einem Zettel und das Bargeld in einem Umschlag übergeben.

Angeklagter bestreitet, von Syrien-Einsatz gewusst zu haben

Haris C. habe gewusst, dass die Nachtsichtgeräte für den Kampfeinsatz in Syrien bestimmt seien, so die Ankläger. Der Angeklagte bestreitet das. Er habe sich nichts Böses dabei gedacht, als er der Bitte gefolgt sei.

Wenn er gewusst hätte, dass die Geräte für eine Terrorgruppe bestimmt gewesen seien, hätte er gewiss nicht "Nachtsichtgeräte" auf der Überweisung angegeben.

Sven Lau selbst war Ende Juli 2017 vom Oberlandesgericht Düsseldorf wegen der Unterstützung der Terrormiliz zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Stand: 30.04.2019, 13:27