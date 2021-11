Urteil in Aachen erwartet - Stalker drohte Eltern des Opfers zu töten

Der Terror begann, als die Frau sich im vergangenen Frühjahr von Daniel W. trennte. Fortan wurde die 29-Jährige mit unzähligen Anrufen und Chat-Nachrichten bombardiert. Darin drohte Daniel W. unter anderem, er werde ihrem neuen Freund und ihrer Familie etwas antun, sollte sie nicht zu ihm zurückkehren.

Bremsschlauch durchschnitten?

Die Ex-Freundin ließ sich nicht beeindrucken. In einem aufgezeichneten und im Prozess öffentlich vorgespielten Telefonat mit dem Angeklagten stellte die 29-Jährige unmissverständlich klar, dass sie sich von ihrem neuen Freund nicht trennen werde. Daraufhin kündigte Daniel W. an: „Deine Eltern sterben in den nächsten Tagen. Fahren Deine Eltern mit dem Auto, dann ist es zu spät.“ Kurze Zeit später war am Wagen der Eltern der Bremsschlauch durchgetrennt. Für die Staatsanwaltschaft war das ein heimtückischer Mordversuch des Angeklagten. Für die Verteidigung könnte dagegen auch ein Marder den Bremsschlauch beschädigt haben. Zu einem Unfall war es damals nicht gekommen, die Manipulation am Pkw war rechtzeitig entdeckt worden.

Andere Freundin auch schon gestalkt

Daniel W. schweigt bislang zu den schweren Vorwürfen. Ruhig und konzentriert verfolgt er den Prozess, der mit einer langen Gefängnisstrafe für ihn enden könnte. Der 30-Jährige soll bereits vorher schon einmal eine Freundin massiv gestalkt haben, die Frau erwirkte daraufhin ein Annäherungsverbot.

Für die psychiatrische Gutachterin ist Daniel W. voll schuldfähig. Der 30-Jährige habe zwar narzisstische Züge, sei instabil und habe ein Dominanzgebaren, aber er sei nicht krank. Auch sein Cannabis- und Amphetaminkonsum habe bei den vorgeworfenen Taten keine Rolle gespielt.

Daniel W. hatte aus der Untersuchungshaft heraus Briefe an die Kinder seiner Ex-Freundin geschrieben. Er werde sie später zu sich holen, denn sie gehörten zu ihm - Daniel W. ist nicht der leibliche Vater der Kinder.

Stand: 28.11.2021, 16:33