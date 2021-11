Prozess in Aachen - Staatsanwalt geht von Sexualmord aus

Vor dem Aachener Landgericht wird am Freitag das Urteil in einem Mordprozess gegen einen 22 Jahre alten Mann erwartet. Ihm wird vorgeworfen, im Mai seine Freundin in ihrer Wohnung in Baesweiler heimtückisch erdrosselt zu haben. I