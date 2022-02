Prozess um Schlägerei vor Diskothek in Düren

Haupttäter bei der brutalen Schlägerei soll der heute 32 Jahre alte Angeklagte gewesen sein, der damals in Düren wohnte. Er konnte erst im Juli 2021 in Kroatien aufgespürt und festgesetzt werden. Knapp drei Wochen später erfolgte seine Auslieferung nach Deutschland. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Opfer erlitt schwere Gesichtsverletzungen

Am 13. Oktober 2019 soll der Mann sich nachts vor einer Diskothek in Düren einer Ausweiskontrolle widersetzt haben. Darüber kam es laut Anklage zu einem zunächst verbalen Streit mit dem Türsteher, es folgte eine Rangelei, dann soll der 32-Jährige zugeschlagen haben. Ein Security-Mitarbeiter wollte seinem Kollegen helfen, auch er wurde - so der Vorwurf - vom Angeklagten brutal attackiert. Der 41-Jährige erlitt durch massive Faustschläge ins Gesicht zahlreiche schwere Brüche und soll vorübergehend bewusstlos gewesen sein. Das Opfer musste später im Krankenhaus mehrmals operiert werden.

Mutmaßlicher Komplize steht ebenfalls vor Gericht

Ebenfalls vor Gericht steht ein 25-jähriger Mann, der damals dem Hauptangeklagten geholfen haben soll. Der junge Mann soll mit einem Klappmesser gedroht und Flaschen nach den Angestellten der Diskothek geworfen haben. Verletzt wurde dabei aber niemand. Bei dem 25-Jährigen lautet die Anklage auf Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung.

Sieben Verhandlungstage hat die 8. große Strafkammer des Aachener Landgerichts bislang zur Klärung des Falls angesetzt. Die Länge des Verfahrens deutet darauf hin, dass sich die Beweisaufnahme schwierig gestalten könnte. Wer hat was getan und warum? Diese Fragen sind bei tumultartigen und unübersichtlichen Auseinandersetzungen im Nachhinein oft schwer zu beantworten. Die Urteile werden für Anfang April erwartet.