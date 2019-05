Das Wuppertaler Landgericht beschäftigt sich ab Montag (20.05.2019) erneut mit der so genannten "Scharia-Polizei". Eine Gruppe junger Männer war 2014 mit Warnwesten durch die Stadt gezogen, die diese Aufschrift trugen. Der Gang der "Scharia-Polizei" durch Wuppertal löste bundesweit Empörung über die Islamisten aus. Nach dem Freispruch in erster Instanz muss das Landgericht jetzt erneut verhandeln. Am Montag schwiegen die sieben Angeklagten zum Tatvorwurf.