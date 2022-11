Mordvorwurf: Mutter von totem Baby Rabea vor Gericht

Der 24-jährigen Frau wird Mord vorgeworfen. Der Fall des toten Mädchens hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Passantin fand Babyleiche im Mülleimer

Das Neugeborene war am 28. März 2022 von einer Passantin in einem Mülleimer am Mönchengladbacher Volksgarten gefunden worden. Die Ermittler gaben dem unbekannten Baby den Namen Rabea. Die Obduktion ergab, dass der Säugling lebend zur Welt gekommen und später an den Folgen von Gewalteinwirkung gestorben ist.

Brutaler Tod

Laut Anklage hatte die Mutter Rabea mehrfach mit dem Kopf auf eine Tischplatte geschlagen. Nach Aussage der 24-Jährigen tat sie dies, damit das Kind aufhört zu schreien und um die Geburt zu verheimlichen. Anschließend hatte die Mutter Rabeas Leiche in eine Tragetasche gepackt und am Mönchengladbacher Volksgarten in einem Mülleimer deponiert.

Mutter gesteht Mord

Durch eine Reihen- DNA -Untersuchung nach dem Fund der Leiche, bei der die Mutter freiwillig teilnahm, konnte sie identifiziert werden. Schon nach ihrer Festnahme hat die Angeklagte zugegeben, Rabea kurz nach der Geburt getötet zu haben. Sie wohnte nur 200 Meter vom Fundort entfernt mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder zusammen. Sowohl die Mutter, als auch der Vater des Kindes sagen, sie hätten von der Schwangerschaft der Frau nichts gewusst.

Mehrere Prozesstage angesetzt

Für den Prozess sind bis zum 8. Dezember noch drei weitere Prozesstage angesetzt. Die Angeklagte muss bei einer Verurteilung wegen Mordes mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen.