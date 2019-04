Vor dem Düsseldorfer Landgericht beginnt am Montag (29.04.2019) der Strafprozess gegen vier Prostituierte und einen Angestellten wegen schwerer räuberischer Erpressung. Gemeinsam sollen sie von 2016 bis 2018 in einem Bordell in Bahnhofsnähe zahlreiche Freier betäubt und dann abgezockt haben.

Drogen und Alkohol verabreicht

Aufgeflogen war die Abzocke, weil die geprellten Freier zur Polizei gegangen waren und sich auf Drogen hatten testen lassen. Das Ergebnis: In über 200 Fällen sollen die fünf Angeklagten die Kunden mit Alkohol und Drogen willenlos gemacht und deren Kreditkarten geplündert haben.

120.000 Euro erbeutet

Außerdem sollen sie sie mit verfänglichen Fotos erpresst haben. Hinter dem Rücken der Bordell-Leitung wurden so laut Anklage in 20 Monaten rund 120.000 Euro ergaunert. Die Angeklagten haben bisher zu den Vorwürfen geschwiegen.