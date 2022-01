Missbrauchs-Vorwürfe: Zeugen sagen in Prozess gegen Priester aus

Was sich am Donnerstag im Saal 142 des Kölner Landgericht abspielt, verfolgen zahlreiche Journalisten und Zuschauer mit Staunen und Kopfschütteln. Es scheint, als habe der Vorsitzende Richter Christoph Kaufmann eine klare Mission: Einen Einblick geben, in eine Welt jenseits der staatlichen Gerichte. Einen Einblick in die Welt der katholischen Kirche, in diesem Fall ins Erzbistum Köln.

Zeuge war nach den Vorfällen aus der Kirche ausgetreten

Der erste Zeuge des Tages ist Oliver Vogt. Sportliche Schuhe, grauer Pulli, ruhige, aber bestimmte Stimme. Ab 2015 war er für fünf Jahre im Erzbistum für die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen zuständig. Am Ende der Befragung durch den Richter wird er zu Protokoll geben, dass er 2020 seinen Job kündigte, weil er es nicht mehr ausgehalten habe und 2021 sogar aus der Kirche austrat.

Zunächst geht es Richter Kaufmann um die allgemeine Aktenführung im Erzbistum. Denn, so der Richter: „Wenn Akten ordentlich geführt sind, kann man ja auch sehen, ob Dinge entnommen wurden.“ Nein, das habe man im Erzbistum nicht sehen können, antwortet Vogt. Seine Quintessenz: „Ich gehe davon, dass es Lücken gibt.“

Richter zeichnet ein Bild des Angeklagten

Die Protokolle, die noch in den Akten zu finden sind, liegen Richter Kaufmann vor. Immer wieder liest er daraus vor. Es erscheint das Bild eines Angeklagten Priester Ue., der nie ein Unrecht einräumte, der sich eher Sorge darum machte, dass er nun ein Haus auf dem Land gekauft habe und dort wegen des drohenden Dorfklatsches vielleicht wieder ausziehen müsse.

Aber Kaufmann geht es vor allem darum, ob die Verantwortlichen im Erzbistum korrekt mit dem Fall umgingen. Warum wurden 2010, als die Vorwürfe zum ersten Mal laut wurden, nicht Nachforschungen auch in den Gemeinden des Priesters angestellt? Der Richter betont, dass in der Verhandlung schon nach kürzester klar gewesen sei, dass über Jahre reihenweise Mädchen bei dem Priester übernachtet hätten. Das habe jeder und jede aus dem Umfeld sofort bestätigt: "Das raus zu kriegen, was da damals los war, das wäre das kleine Einmaleins gewesen“ , so der Richter, "wenn man denn rechnen will.“ Oliver Vogt sagte nach seiner Zeugenaussage dem WDR, dass ihm diese Feststellung auch persönlich nahe gehe und er sich frage, ob er mehr hätte tun können. Die großen Fehler seien aber sicher 2010 passiert.

Die Vorwürfe wiegen schwer

Dem Priester wirft die Staatsanwaltschaft vor, drei seiner Nichten in den 90er Jahren missbraucht zu haben. Außerdem soll es Übergriffe auf ein Mädchen im Jahr 2011 gegeben haben. Eine Nichte hatte bereits im Jahr 2010 Vorwürfe erhoben. Später ließ sie verkünden, dass sie ihre Aussagen nicht mehr wiederholen würde. Angeblich auf Druck der Familie. Somit wäre eine Verurteilung vor einem Strafgericht nicht möglich gewesen. Von all diesen Vorgängen hatte das Erzbistum aber Kenntnis.

Priester Ue. wurde erneut eingesetzt

Der betroffene Priester wurde damals nur eine Zeit lang beurlaubt, dann aber wieder als Krankenhausseelsorger in Wuppertal eingesetzt. Das Bistum soll in dieser Phase den Fall nicht nach Rom gemeldet haben, obwohl die kirchlichen Regularien dies vorgesehen hätten. Das sei auch ihm als juristischem Laien sofort klar gewesen, so Zeuge Vogt auf Nachfrage des Richters. Ebenso hatte das Bistum davon abgesehen, den Priester Ue. zum Beispiel begutachten zu lassen oder ihm einen Begleiter zur Seite zu stellen. Somit müssen sich die Verantwortlichen den Vorwurf gefallen lassen, dass sie eventuelle weitere Übergriffe nach Bekanntwerden der Vorwürfe nicht verhindert haben.

Richter: „Es läuft einem eiskalt den Rücken runter“