Tödlicher Angriff mit Poller in Düsseldorf: Prozess beginnt

Anfang Juni habe der 55 Jahre alte Wohnungslose an seinem gewohnten Schlafplatz am Ratinger Tor in Düsseldorf schlafen wollen. Am frühen Morgen habe er sich durch laute Geräusche des 23-Jährigen gestört gefühlt. Das Opfer stammt aus dem Landkreis Main-Spessart in Unterfranken, war Besatzungsmitglied eines Binnenschiffs und befand sich zur Tatzeit auf Landgang.

Obdachloser bedroht Mann mit Metallpoller

Laut Staatsanwaltschaft sei der 23-jährige Binnenschiffer alkoholisiert gewesen, als der Obdachlose ihn aufforderte, ruhig zu sein. Bei dem Angeklagten gab es keine Hinweise auf Alkoholkonsum. Es sei zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, wobei sich der Angeklagte schließlich mit einem 14 Kilogramm schweren Metallpoller bewaffnet habe, der wegen einer Baustelle lose herumlag. Damit habe er den jungen Mann bedroht.

Mann verstirbt am Tatort

Als der junge Mann sich davon habe nicht einschüchtern lassen, habe der Angeklagte den 23-Jährigen zweimal mit dem Poller heftig gegen den Kopf geschlagen, so dass dieser bewusstlos zu Boden ging. Der Angeklagte soll mehrfach auf den Kopf des Mannes eingeschlagen haben, als er schon am Boden lag. Das Opfer verstarb noch am Tatort, so die Staatsanwaltschaft.

Fluchtversuch

Als die Polizei den Täter festnehmen wollte, sei der Obdachlose geflüchtet. Die Beamten konnten ihn wenig später stellen. Das Gericht hat insgesamt fünf Verhandlungstage für den Prozess festgesetzt.