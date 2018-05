Onkel soll Enkel aus Wut geschlagen haben

Der elfjährige Junge lebte erst seit einigen Wochen im Haushalt seines Onkels. Am Vormittag des 5. Oktober 2017 soll der Angeklagte seinen Neffen aus Wut so geschlagen haben, dass das Kind in die Badewanne stürzte.

Der Angeklagte soll darauf das Bad verlassen und erst nach einigen Minuten wiedergekommen sein. Da lag das Kind bewusstlos in der Wanne.

Weitere Misshandlungen durch heißes Wasser

Dann, so die Anklage, drehte der Onkel die Brause auf und ließ dampfend heißes Wasser über den Kopf des Kindes laufen. Das führte zu schweren Verbrühungen. Erst als die Tante heimkam, habe er halbherzig mit einer Laienreanimation begonnen und die Rettungskräfte verständigt. Die konnten das Kind zwar wiederbeleben. Doch zwölf Tage später starb es in der Düsseldorfer Uniklinik.

Mordvorwurf gegen Onkel

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet das zwischenzeitliche Nichtstun des Onkels als Verdeckungsmord. Er habe verhindern wollen, dass ein herbei gerufener Notarzt die Spuren der Misshandlungen entdecke.

Urteil voraussichtlich Ende Juni

Zunächst hatte der Onkel bei der Polizei angege‎ben, der Junge sei in der Schule verprügelt worden. Doch dann geriet der wegen Körperverletzung vorbestrafte Onkel selbst in Verdacht und gestand die Tat. Mit einem Urteil des Düsseldorfer Landgerichts wird Ende Juni gerechnet.