Ein halbes Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-Jährige am Niederrhein hat am Montag (10.12.2018) der Mordprozess gegen den 17-jährigen Ex-Freund begonnen. Dem Jugendlichen wird in dem Verfahren am Landgericht Mönchengladbach vorgeworfen, das Mädchen aus Eifersucht heimtückisch und aus niederen Beweggründen erstochen zu haben.