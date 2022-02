Prozess um Samurai-Schwert-Attacke in Hückelhoven

Seine langen Haare zu einem Zopf zusammengeknotet, betrat der Angeklagte am Donnerstagmorgen den Schwurgerichtssaal. Äußerlich wirkte der 47-Jährige sehr ruhig, auch als Staatsanwalt Stefan Lingens die Anklage verlas. Das, was am 12. September 2021 mit der Tötung eines Menschen endete, hatte wohl eine monatelange Vorgeschichte.

Monatelanger Streit

Über mehrere Monaten haben sich die beiden Familien, die in einem Mehrfamilienhaus in Ratheim wohnten, gestritten. Dabei soll der Angeklagte Mord- und Vergewaltigungsdrohungen ausgesprochen haben. Es gab auch mehrere Beleidigungen.

Am Tattag soll der Angeklagte den Wagen des Opfers mit einem Ast demoliert haben. Als Vater und Sohn den 47-Jährigen zur Rede stellen wollten, ist die Situation eskaliert. Als der Vater an die Wohnungstür des Angeklagten geklopft hatte, habe dieser sofort mit einem Samurai-Schwert um sich geschlagen, sagt Staatsanwalt Lingens. Dabei sei der Vater schwer verletzt worden. Als der Sohn helfen wollte, wurde auch auf ihn eingestochen. Er verstarb noch am Tatort.

Die Familie ist bis heute traumatisiert. So etwas kann man nicht verarbeiten. Eugen Becker, Anwalt der Opferfamilie

Der Prozess vor dem Landgericht Monchengladbach begann mit einem Paukenschlag. Der Verteidiger des Angeklagten stellt den Tathergang völlig anders dar und spricht von Notwehr. " Mein Mandat ist immer wieder bedroht worden ", erklärte Verteidiger Ingo Hobert. Er verlas eine Einlassung seines Mandanten.

Mit Samurai-Schwert vor Angriff geschützt?

Demnach hätten Vater und Sohn auch schon früher auf den 47-Jährigen geschossen, entsprechende Anzeigen würden auch vorliegen. An dem Tattag habe sein Mandant Angst gehabt, dass Vater und Sohn ihn besuchen würden. Er habe sich regelrecht in seiner Wohnung verschanzt. Vater und Sohn hätten die Wohnungstür eingetreten, mit Pfefferspray auf ihn gezielt. Aus Schutz habe er das Samurai-Schwert vor sein Gesicht gehalten. Er wollte niemanden verletzten, er habe nichts gesehen.

Notwehr heißt, dass mein Mandat freigesprochen werden muss. Ingo Hobert, Verteidiger

Staatsanwalt Stefan Lingens zeigt sich im Interview mit dem WDR allerdings überzeugt, dass Notwehr im Prozess widerlegt wird. Er geht auch davon aus, dass der Angeklagte psychisch krank ist. Bisher hat er jede Begutachtung abgelehnt. Der Prozess vor dem Landgericht wird am 10. März fortgesetzt. Bei einer Verurteilung drohen dem 47-Jährigen bis zu 15 Jahre Haft.

Über dieses Thema berichten wir am 17.02.2022 in der Lokalzeit aus Aachen im WDR Fernsehen.