Geständnis im Prozess um Raubmord von Hünxe

Mit einem Geständnis hat am Freitag (22.02.2019) vor dem Landgericht Duisburg der Prozess um den gewaltsamen Tod eines 82-jährigen Rentners begonnen. Er war im September 2018 in seinem Haus in Hünxe mit einer Axt erschlagen und ausgeraubt worden.

Der Fall hatte große Betroffenheit ausgelöst; viele kannten das Opfer, der Mann war ein pensionierter Lehrer.