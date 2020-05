Dem angeklagten Bundeswehrsoldaten wird sexueller Missbrauch von vier kleinen Kindern in 36 Fällen vorgeworfen. Er bezeichnete die verlesenen Vorwürfe als weitgehend richtig. Der Soldat sei für die Allgemeinheit gefährlich, sagte die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Kleve.

Gegen den 27-Jährigen begann am Dienstagmorgen (12.05.2020) vor der auswärtigen Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers der Prozess. Der Mann soll für die Taten überwiegend die Zeit genutzt haben, in der seine Frau arbeiten war.

Video starten, abbrechen mit Escape Missbrauchsfall Bergisch Gladbach: Soldat angeklagt . WDR aktuell. . Verfügbar bis 19.05.2020. WDR. Von Lars Zamhöfer.

An den eigenen Kindern vergangen

Laut Anklage soll der Mann seine leibliche Tochter und seinen Stiefsohn missbraucht haben. Auch soll er sich an seiner eigenen Nichte und an der Tochter des Mannes aus Bergisch Gladbach vergangen haben, durch den die Ermittlungen ausgelöst wurden. Drei der missbrauchten Kinder sind nach Angaben des Gerichts Nebenkläger in dem Verfahren.

Beim Übergriff auf seine Nichte hatte sich der Mann nach früheren Angaben schon selbst angezeigt, verhaftet wurde er aber erst im Oktober. Daneben soll der Angeklagte in drei Fällen Videos und Bilder von den Taten hergestellt haben

Beteiligung an Kinderporno-Ring?

Der 27-Jährige war durch Chat-Protokolle aufgefallen, die nach der Zerschlagung des Kinderschänder-Rings von Bergisch Gladbach ermittelt worden waren. Bereits einige Wochen vor der Festnahme hatte ihn seine Frau wegen Missbrauchs der eigenen Kinder angezeigt.