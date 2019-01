Im Prozess um eine Messerattacke in Düsseldorf will das Opfer den mutmaßlichen Täter offenbar nicht unnötig belasten. Vor dem Landgericht hat am Freitag (04.01.2018) der Prozess begonnen. Dort gab der damals schwer verletzte 42-jährige Schreiner an, sich kaum noch an die Tat erinnern zu können.

Vom Fahrrad aus zugestochen

Nach eigener Aussage hatte er an dem Juniabend 2016 auf der Straße mit zwei Kollegen geraucht, als der Angeklagte auf dem Rad vorbeikam. Nach einem Wortgefecht und einer körperlichen Auseinandersetzung habe der Radfahrer von seinem Fahrrad aus auf ihn eingestochen.