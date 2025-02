Zur Tatzeit war er 17 Jahre alt. Deshalb macht dem Angeklagten ein Jugendschöffengericht den Prozess. Er soll beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski im vergangenen Oktober einen polnischer Fußballfan mit einem Messer attackiert haben.

Die Stimmung war aufgeheizt an diesem Nachmittag. Am Hauptbahnhof und am Dom hatten sich viele Fans des polnischen Fußballclubs Górnik Zabrze versammelt. Bei diesem Club steht Podolski unter Vertrag.

Viele Anhänger des Vereins waren angetrunken, pöbelten Passanten an und bewarfen Polizisten mit Flaschen. Am Rand dieser Auseinandersetzungen gerieten laut Staatsanwaltschaft Anhänger des Clubs und Jugendliche in der Hohe Straße aneinander.

Tat sollen Provokationen vorangegangen sein

Es soll eine Provokation der Fans gegen die Jugendlichen gegeben haben. Daraufhin soll der Angeklagte ein Messer aus seiner Jackentasche gezogen und zugestochen haben. Einen weiteren Fan habe der Angreifer auch noch versucht, mit dem Messer zu verletzen, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Der 32-Jährige getroffene Fan sackte zusammen, die Einkaufsstraße musste auf einem Teilstück gesperrt werden. Den Messerstecher konnten Bundespolizisten später in einem Zug im Ruhrgebiet festnehmen. Der Marokkaner war als unbegleiteter Flüchtling in einer Unterkunft in Düsseldorf gemeldet.

Lukas Podolski besuchte Opfer in Klinik

Der 32-Jährige polnische Fußballfan überlebte die Attacke. Lukas Podolski hatte ihn später im Krankenhaus besucht. Was der Fan zu dem mutmaßlichen Messerstecher kurz vor der Tat sagte, ist nicht bekannt.

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Amtsgericht will sehr wahrscheinlich noch am Donnerstag ein Urteil sprechen.

Unsere Quellen:



WDR -Reporter vor Ort

-Reporter vor Ort Staatsanwaltschaft Köln