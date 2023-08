Prozess um Messer-Attacke in der Bonner Innenstadt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Die Tat hatte sich Anfang Januar, vor dem Prälat-Schleich-Haus, am Rande der Bonner Innenstadt ereignet. An einem Sonntagnachmittag war der mutmaßliche Angreifer laut Anklage an der Obdachlosenunterkunft erschienen.

Dort soll er gezielt nach dem späteren Opfer gesucht und dabei ein Küchenmesser bei sich gehabt haben. Noch während er sich vor dem Gebäude bei mehreren Leuten nach dem Bekannten aus der Szene erkundigte, entdeckte der Gesuchte den 31-Jährigen und rannte davon.

Bereits sechs Wochen zuvor soll es zwischen beiden Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll der Angeklagte das spätere Opfer ernsthaft bedroht haben.

Drei Messerstiche in den Rücken

Laut Staatsanwaltschaft holte der mutmaßliche Angreifer den 46-Jährigen ein und stach ihm drei Mal in den Rücken und verletzte ihn lebensgefährlich. Für die Anklage stellt der Angriff nicht nur eine gefährliche Körperverletzung, sondern auch einen versuchten Mord dar. Denn das Opfer sei bei der Tat arg- und wehrlos gewesen. Es habe nicht ahnen können, dass der Verfolger mit der Waffe zustechen werde.

Der 46-Jährige rettete sich in die City-Station der Caritas. Er musste kurze Zeit später in der Bonner Uni-Klinik notoperiert werden. Der Angeklagte flüchtete nach der Tat, wurde von der Polizei aber noch in der Nähe des Tatortes festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Motiv für Streit zwischen Bekannten unklar

Der Hintergrund für die Messerattacke ist unklar. Möglicherweise ging es um einen Streit im Drogenmilieu. Beide Männer schweigen zum Motiv. Insgesamt sind sechs Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Ein Urteil wird Ende September erwartet.

