Krefeld: Mutter wegen Misshandlung der 12-jährigen Tochter vor Gericht

Der 34-jährigen Frau aus Krefeld werden Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Mutter soll vor vier Jahren ihre Tochter unter anderem mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen haben, die damals 12-Jährige an den Haaren gerissen und ihr eine glühende Zigarette an der Wange und auf der Lippe ausgedrückt haben.

In einem weiteren Fall hatte die 34-Jährige laut Anklage die badende Tochter in der Wanne an den Haaren gepackt, ihr Duschgel in die Augen gerieben und dann mit der Brause Wasser in die Augen gesprüht.

Tatumstände und Bekanntwerden des Falls weiter unklar

Die Gründe für die mutmaßlichen Übergriffe auf das eigene Kind sind völlig unklar. Auf Anfrage machte das Gericht weder Angaben zu den Tatumständen, noch dazu, wie der Fall bekannt wurde. Als Grund nennt ein Gerichtssprecher den Jugendschutz. In dem Fall habe das Erziehungsinteresse Vorrang gegenüber dem öffentlichen Interesse an einer Berichterstattung, heißt es weiter.

Das mutmaßliche Opfer war zur Tatzeit minderjährig und ist heute 16 Jahre alt. Daher ist zu erwarten, dass im Prozess zwar die Vorlesung der Anklage öffentlich sein wird, die Tochter aber hinter verschlossenen Türen befragt wird. Bei einer Verurteilung muss die Mutter mit einer Haftstrafe rechnen. Ob heute ein Urteil fällt, ist offen.

