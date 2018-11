Arbeitsplätze oder Klimaschutz ?

Für alle Beteiligten steht viel auf dem Spiel. Hans-Joachim Gille fürchtet um seine Gesundheit und um den Wert seines Eigenheims, sollte RWE doch noch ein neues Braunkohlekraftwerk bauen. Bergheim will den größten Arbeitgeber in der Stadt halten. RWE Power hat auf vielen Bürgerforen angekündigt, 1,5 Milliarden Euro in den Standort Niederaußem investieren zu wollen. Doch erst wenn alle Genehmigungen rechtssicher vorliegen und die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, will das Unternehmen eine Entscheidung treffen. Laut Oberverwaltungsgericht Münster ist noch heute (15.11.2018) ein Urteil zu erwarten.