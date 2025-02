Der Fall hatte in ganz Deutschland Aufsehen erregt: Ein dreijähriges Mädchen verschwindet im vergangenen Mai in Köln. Die Polizei startete eine Suchaktion. Ein damals 70-Jähriger hatte das Kind in seine Wohnung gelassen.

Verteidiger: Intellektuelle Fähigkeiten des Angeklagten beschränkt

Auf der Anklagebank nimmt zum Prozessbeginn ein älterer Mann Platz. Er schaut freundlich in den Saal. Seine Brille ist an einem Band befestigt. Der Italiener darf seinen Hut aufbehalten - eher unüblich in einem Prozess.

Direkt zu Beginn des Verfahrens wird deutlich, dass der Mann akustisch wie inhaltlich nicht alles versteht. Er habe seine Hörgeräte vergessen, sagt er. Die Dolmetscherin muss sehr laut sprechen. Sein Anwalt sagt, dass sein Mandant nur über " beschränkte intellektuelle Fähigkeiten " verfüge.

"Kennen Sie die Telefonnummer 110?"

Der Mann ist angeklagt wegen des Vorwurfs der Entziehung Minderjähriger. Am 10. Mai 2024, so sagt es die Anklage, sei das Mädchen mit Verwandten im Bürgerpark in Köln-Kalk spazieren gegangen. Plötzlich sei es weg gewesen.

Wie der Sohn des Angeklagten im Zeugenstand sagt, habe das Mädchen dann am Haus des 70-Jährigen geklingelt, der Rentner habe geöffnet. In diesem Moment sei der davon überzeugt gewesen , dass das Mädchen eine seiner Enkelinnen gewesen sei. Der heute 71 Jahre alte Mann hat vier Söhne und mehrere Enkelkinder.