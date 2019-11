Laut Weißem Ring gibt es keine verlässliche Statistik darüber, wie viele Menschen jährlich Opfer von K.-o.-Tropfen werden. Denn die meisten Betroffenen bemerkten dies zu spät oder gar nicht. "Typisch für K.-o.-Tropfen ist der Gedächtnisverlust. Das Opfer hat hinterher keinerlei Erinnerungen" , warnt der Weiße Ring auf seiner Webseite.

Schwindelgefühle nach zehn bis zwanzig Minuten