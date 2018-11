Urteil in der Türkei: Lange Haft für Kölner Sängerin Cane

Die in Köln lebende deutsch-kurdische Sängerin Hozan Cane ist in der Türkei zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das berichtete ihre Tochter Gönül Örs am Mittwoch (14.11.2018) auf einer Pressekonferenz in Köln, bei der sie telefonisch von der Verurteilung erfuhr. Cane war im Sommer bei einer Wahlkampfveranstaltung der kurdischen Oppositionspartei HDP verhaftet worden.

