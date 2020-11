Fall Greta: Zeugen stellen Glaubwürdigkeit der Angeklagten infrage

Erzieherin bestreitet Vorwürfe

Die 25-Jährige hörte mit tränenden Augen zu. Sie hatte die Tatvorwürfe zuletzt zurückgewiesen.

Am 4. Mai 2020 war die dreijährige Greta in einem Krankenhaus an den Folgen eines Atemstillstands verstorben, den sie am 21. April während der Mittagspause in einer Viersener Kita erlitten hatte. In dieser Zeit soll das Mädchen mit der verdächtigen Erzieherin allein gewesen sein.

Der 25-Jährigen droht bei einer Verurteilung lebenslange Haft. Der Prozess wird in der nächsten Woche fortgesetzt. Das Landgericht will insgesamt mehr als 20 Zeugen vernehmen.