Vor dem Amtsgericht Köln geht es am Dienstag (09.10.2018) um Betrug an Kölsch-Trinkern. Zwei Männer sollen Fässer von bekannten Kölner Marken in einer Brauerei im Sauerland mit Billig-Bier befüllt haben lassen.

Billig-Bier als Kölsch ausgegeben

Der Betrug fiel zunächst niemandem auf

Die Fässer lieferten die Angeklagten dann an Restaurants und Gaststätten und verkauften das Bier zu regulären Preisen der Kölner Marken. Das ist offenbar zunächst niemandem aufgefallen. Die Masche funktionierte laut Gericht über mehrere Jahre.

Zeugen hatten festgestellt, dass den Getränkehandel in Köln-Niehl auffällig oft Transporter einer sauerländischen Brauerei belieferten. Wie groß der Schaden für die etablierten Kölsch-Brauereien ist, soll in dem Prozess geklärt werden.