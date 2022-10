2019 hatte der Wechsel von zwei Kardiologen vom Kinderherzzentrum Sankt Augustin zur Uniklinik Bonn für Schlagzeilen gesorgt. Von Abwerben, schwächen und Verdrängen war die Rede. Schon damals reichte der Betreiber Klage ein. Jetzt gab es den ersten Gütetermin vor dem Landgericht.

Um was geht es?

Es ist ein komplexes Thema. Das neue Eltern-Kind-Zentrum an der Uniklinik in Bonn steht im Zentrum des Streits. Darin ist auch ein stark erweitertes Kinderherzzentrum enthalten. Ein Jahr vor der Eröffnung gelang der Uniklinik ein Coup: sie konnte die zwei führenden Kinderkardiologen abwerben. In Sankt Augustin an der Kinderklinik war die Empörung groß. Zudem wechselten rund 100 Pflegekräfte gleich mit.

Weshalb klagt die Kinderklinik?

Herzzentrum Uniklinik Bonn

Schon 2013 und 2014 hatte sie selbst einen Ausbau geplant und finanzielle Förderung beantragt. Die wurde vom Land abgelehnt. Stattdessen gab sie 2015 mehr als 340 Millionen Euro Fördergelder für Neubauten der Uniklinik Bonn frei, unter anderem für das neue Kinderherzzentrum. NRW -Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte im September 2019 in einer Pressemitteilung seines Ministeriums von Fehlern bei der Krankenhausplanung gesprochen. Auf Fehler bei der Krankenhausplanung fußt auch die Klage der Betreibergesellschaft der Kinderklinik.

Um wie viel Geld geht es?

Noch geht es gar nicht um Geld. Die Betreibergesellschaft der Kinderklinik will grundsätzlich feststellen lassen, dass der Bau des neuen Kinderherzzentrums rechtswidrig war und in Folge dessen auch die Ärzte und Pflegekräfte nicht hätten abgeworben werden dürfen. Die Uniklinik Bonn widerum klagt auf Unterlassung einzelner Aussagen in Pressemitteilungen des Asklepios-Konzerns.

Wie haben die Richter entschieden?

Prozessbeteiligte stehen im Landgericht Bonn

Eine Entscheidung, sei es nun in Form eines Urteil oder Beschlusses, wollen die Richter am 14. Dezember bekannt geben. In einer ersten vorläufigen Erörterung ließ der Vorsitzende Richter aber erkennen, dass er von allen Klagen nicht voll überzeugt ist. Die Klage auf Unterlassung der Aussagen in der Pressemitteilung sah er tendenziell durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Damit wäre die Klage abweisungsreif. Die Finanzierung von Kliniken sei eine komplexe Angelegenheit, die in unterschiedlichen Finanzierungsgesetzen geregelt ist. In der Vergangenheit hätten zudem Verwaltungsgerichte die Ablehnung von Förderanträgen der Asklepios Klinik bestätigt. Die Urteile seien inzwischen rechtskräftig. Überzeugt scheinen die Richter auch von dieser Klage nicht. Für den Fall der Abweisung hat der Anwalt der Asklepios Klinik Peter Gauweiler bereist angekündigt in die nächste Instanz zu gehen.

Über dieses Thema berichten wir am 26. Oktober 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.