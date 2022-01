Prozess gegen Gummersbacher Priester: Immer mehr Betroffene

Im Prozess gegen den Priester Ue. am Landgericht Köln gab es eine überraschende Szene. An einem Verhandlungstag in der vergangenen Woche fiel dem Vorsitzenden Richter Christoph Kaufmann im Zuschauerraum eine junge Frau auf, die weinte. Der Vorsitzende Richter schildert die Situation weiter: " Weil die junge Frau so stark bewegt war, habe ich sie gefragt, ob sie auch Betroffene sei ." Daraufhin habe die Frau genickt. Inzwischen hat sie sich bereit erklärt, auch offiziell als Zeugin im Prozess auszusagen.

Dieser außergewöhnliche Moment ist bezeichnend für dieses Verfahren. Seit dem Beginn am 23. November 2021 haben sich immer wieder Opfer über verschiedene Wege gemeldet.

Weitere Betroffene meldeten sich nach Berichterstattung

In einigen Fällen nahmen Betroffene Kontakt mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft, mit den Medien oder direkt mit dem Landgericht auf. Viele Frauen erkannten den Angeklagten in Medienberichten, obwohl er am ersten Prozesstag sein Gesicht verdeckt hatte. Andere fanden sich in der Beschreibung der Vorwürfe, die bislang bekannt waren, wieder: Dass er zum Beispiel an den Wochenenden Mädchen als Übernachtungsgäste hatte und sich währenddessen an ihre vergangen haben soll. Oder, dass er mit Mädchen ins Schwimmbad ging.