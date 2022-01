Missbrauchs-Vorwürfe: Priester fühlte sich als „Bauernopfer“

Es war der 14. Verhandlungstag im Prozess um den Priester U., dem die Staatsanwaltschaft sexualisierte Gewalt gegen Mädchen vorwirft; darunter auch drei seiner Nichten. Gleich zu Beginn der Verhandlung ließ der Vorsitzende Richter jeweils einen umfangreichen Stapel Papier verteilen. Es seien die Akten der Nachermittlungen. So etwas passiert, wenn während des laufenden Verfahrens neue Erkenntnisse auftreten und die Staatsanwaltschaft weiter ermitteln soll. So ist es hier passiert. Es haben sich einige Frauen gemeldet, die angeben, ebenfalls Betroffene zu sein oder zumindest über Auffälligkeiten sprechen zu wollen.

„Abgetrocknet und eingecremt“

So hatte sich auch - während der Prozess lief - eine junge Frau an die Behörden gewandt, die in der Gemeinde in Gummersbach zur Kommunion ging und auch Messdienerin war. Sie berichtete als Zeugin, dass der Angeklagte mit ihr oft in einem Schwimmbad in Eckenhagen gewesen sei. Im Becken habe man herumgetollt, er habe sie auf einen Wasserstrudel gesetzt und sinngemäß gesagt: "Das kitzelt doch schön!“ Anschließend habe der Angeklagte die Zeugin in einer Einzelkabine abgetrocknet und eingecremt. Allerdings nicht an intimen Stellen. Dennoch habe sie damals als Kind schon gedacht, dass das komisch sei. Der Angeklagte sei damals immer sehr nah an Kindern gewesen. Grundsätzlich war es schön. Dass es dabei aber auch sexualisierte Gewalt gegeben habe, enttäusche sie und mache sie wütend.

Reaktion nach Vorwürfen: „Ich bin ein Bauernopfer“

Ein ehemaliger Vorgesetzter des angeklagten Priesters sagte vor Gericht, dass das Kölner Erzbistum ihn nicht darüber informierte, dass es bereits vor Jahren Missbrauchs-Vorwürfe gegen den Priester gegeben habe. Obwohl er mit Messdienerinnen zusammen arbeitete. Der Angeklagte trat im Jahr 2016 seine neue Position in Zülpich im Kreis Euskirchen an. Zuvor war er bereits mit Vorwürfen konfrontiert worden, die allerdings weder von der Kölner Staatsanwaltschaft noch vom Kölner Erzbistum weiter verfolgt wurden. Im Jahr 2018 nahmen die Ermittlungen wegen Aussagen der Betroffenen wieder Fahrt auf. Das Erzbistum machte sie öffentlich. Erst dann habe der Vorgesetzte konkret davon erfahren. Der jetzt Angeklagte sagte seinem Vorgesetzten damals, dass er nur ein Bauernopfer sei – seine Nichten, die die Vorwürfe erhoben, wollten nur Geld. Die Aussage mit dem Bauernopfer habe der Angeklagte noch im vergangenen Dezember, als der Prozess schon begonnen hatte, gegenüber einer Frau aus Zülpich wiederholt, berichtete der Zeuge im Kölner Landgericht. Der Vorsitzende Richter war darüber sehr verwundert.

Vertreter des Erzbistums als Zeugen geladen

An den kommenden Prozesstagen sollen vor dem Landgericht ranghohe aktuelle und ehemalige Vertreter des Kölner Erzbistums aussagen. Am Donnerstag wird der frühere Offizial Günther Assenmacher und am kommenden Dienstag der heutige Erzbischof von Hamburg und ehemalige Kölner Generalvikar Stefan Heße erwartet. Sie sollen unter anderem darüber Auskunft geben, inwieweit sie die Aufklärung der Vorwürfe gegen den angeklagten Priester betrieben haben.