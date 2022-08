Mönchengladbach: Prozessstart gegen mutmaßlichen Anführer einer Jugendbande

In der Mönchengladbacher Innenstadt und im Stadtteil Rheydt hatte die Jugendbande für Angst und Schrecken gesorgt. Die Minderjährigen zogen um die Häuser, griffen ihre Opfer auf offener Straße mit Messern und Schlagstöcken an und raubten Handys, Geld oder Kopfhörer. Die Opfer waren selbst noch Kinder und Jugendliche, die sich danach oft nicht mehr in den Bus oder in die Innenstadt trauten aus Angst den Tätern wieder zu begegnen.

Inhaftierte sind noch minderjährig

Sechs mutmaßliche Mitglieder der Gruppe sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Anführer ist wegen seines jungen Alters nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Dass bei Minderjährigen Untersuchungshaft verhängt wird, ist ungewöhnlich.

Haft als letztes Mittel

Aus Sicht der Mönchengladbacher Polizei soll die Haft ein Signal an die Mitläufer der Gruppe sein. Im Gespräch mit dem WDR sagte Ermittlungschef Dirk Lenzen, es sei für sie wichtig zu sehen, "dass etwas passiert, dass eine Strafe folgt. Das schreckt natürlich auch Nachahmer ab, weiterhin aktiv zu sein und Straftaten zu begehen." Seitdem die sechs Jugendlichen in Haft sind, sei es rund um die Gruppe ruhiger geworden, so die Polizei. Die Haft sei aber das allerletzte Mittel.