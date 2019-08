Vor dem Bonner Landgericht müssen sich seit Freitagmorgen (30.08.2019) vier von insgesamt zwölf Mitgliedern einer mutmaßlichen Drogen-Bande verantworten. Über das Darknet sollen die Männer in nicht einmal einem Jahr europaweit fast 83 Kilo Cannabisprodukte verkauft haben.

Die vier Männer, die auf der Anklagebank sitzen, sollen von Bonn aus Tausende Kunden in ganz Europa versorgt haben. Ihre Wohnung war laut Anklage sowohl Lager als auch Verpackungsstation. Denn die Drogen, die sie im Darknet angeboten und verkauft haben sollen, konnte auch in kleinen Mengen von ein oder zwei Gramm bestellt werden.

Bezahlt wurde nicht in Euro, sondern Bitcoins

Und die Nachfrage war groß. Zusammen mit acht weiteren Angeklagten, die sich aus verfahrenstechnischen Gründen in drei gesonderten Prozessen vor dem Bonner Landgericht verantworten müssen, sollen die vier Beschuldigten rund 11.000 Bestellungen abgewickelt haben. Laut Anklage wurden dabei allein knapp 83 Kilo Cannabisprodukte an Kunden verkauft. Und der "Umsatz" betrug über alle drei Verfahren hinweg rund 1,3 Millionen Euro. Bezahlt wurde allerdings in Bitcoins.