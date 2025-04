Vor dem Landgericht Krefeld startet am Donnerstag der Prozess gegen einen 38 Jahre alten Iraner. Er soll im vergangenen Oktober an mehreren Orten in der Innenstadt Feuer gelegt haben.

Das hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst, zunächst stand auch der Verdacht eines Amoklaufes im Raum. Als der Angeklagte offenbar auch in einem Kino am Krefelder Hauptbahnhof Feuer legen wollte, war er von den Beamten niedergeschossen worden.

Angeklagter hinterließ in Krefeld Spur der Zerstörung

Zuerst soll der polizeibekannte Mann laut Anklage in seiner Dachgeschosswohnung Feuer gelegt, dann einen auf der Straße abgestellten Transporter der Caritas in Brand gesetzt haben. Als nächstes habe er die Fensterscheibe eines Büros der Arbeitsagentur in Krefeld eingeschlagen, Benzin auf einem Schreibtisch ausgeschüttet und angezündet, bevor er weiterzog in Richtung Kino-Komplex.

Großeinsatz der Polizei rund um den Kino-Komplex

In dem Komplex sollen sich zum Zeitpunkt rund 150 Menschen aufgehalten haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem versuchte besonders schwere Brandstiftung sowie Bedrohung und Beleidigung vor.

Immer wieder Ärger und Angriffe in städtischen Ämtern

Nach Angaben der NRW- Landesregierung war der Iraner 2002 illegal nach Deutschland eingereist. Für das Landgericht in Krefeld ist er kein Unbekannter: Richter verurteilten ihn dort bereits 2010 zu viereinhalb Jahren Haft, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Vergewaltigung.

Nach seiner abgesessenen Haft tauchte er 2014 unter - vermutlich in Frankreich - bis er zehn Jahre später im vergangenen Frühjahr wieder in Krefeld auftauchte. Vor seiner Haft war der Mann bereits häufiger aufgefallen, durch verbale und körperliche Angriffe in städtischen Ämtern. Noch wenige Tage vor seinen mutmaßlichen Brandstiftungen soll er einen Mitarbeiter des Ausländeramtes bedroht haben.

Behörden fürchteten weitere Straftaten

Der Asylbewerber war unter 27 Namen bekannt

Der mutmaßliche Brandstifter ist den Behörden unter 27 verschiedenen Namen bekannt. In Frankreich soll er sogar zu mehreren Haftstrafen verurteilt worden sein. Abschiebeversuche in den Iran misslangen bisher. Das Land bestand auf einer Erklärung, dass die Person freiwillig zurückkehrt. Diese Erklärung habe der 38-Jährige trotz mehrfacher Bemühungen nicht unterzeichnet.

Weil die Behörden nach seiner Rückkehr im vergangenen Jahr weitere Straftaten von ihm befürchteten, nahm ihn die Polizei über das Programm "Periskop" für Risikopersonen stärker ins Visier, konnte die Vorfälle aber nicht verhindern. Seine Duldung musste er wegen seiner Vergangenheit zuletzt jeden Monat bei der Stadt verlängern lassen, was zu erneuten Konflikten geführt hatte.