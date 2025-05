Der Tag danach: Durchsuchungen am Samstag

Am Samstag folgen Durchsuchungen in ganz NRW und darüber hinaus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zwischenzeitlich wird am Samstagmorgen eine 15-jährige Person festgenommen, bei der es sich aber nicht um den mutmaßlichen Täter handelt, wie sich später herausstellt.

Am Nachmittag nach dem Anschlag geben Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf eine gemeinsame Pressekonferenz in Wuppertal. Oberstaatsanwalt Markus Caspers spricht hier von einer möglichen terroristisch motivierten Tat. Man ermittle gegen Unbekannt.

Große Anteilnahme

Am Fronhof in Solingen legen Menschen Blumen nieder.

Aus der Politik in Deutschland und der ganzen Welt kommen bestürzte Reaktionen und Beileidsbekundungen. Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach ( SPD ) sagt: "Gestern Abend sind unsere Herzen auseinandergerissen worden." NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) besucht gemeinsam mit der damaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) den Tatort und sagt "Wir werden uns nicht erschüttern lassen von Terror und Hass" .

Samstagabend: Die Festnahme

Etwa 24 Stunden nach der Tat, am Samstagabend, durchsucht die Polizei eine Flüchtlingsunterkunft unweit des Tatortes in Solingen. Etwa eine Stunde später dann die Festnahme: Laut WDR -Informationen wird Issa Al H. nach Hinweisen eines türkischen Geheimdienstes am Entenpfuhl, einem zentralen Platz in Solingen, gestellt. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul ( CDU ) bestätigt die Festnahme eines "in höchstem Maße" Verdächtigen.

Sonntag, 25. August: Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen

Am frühen Morgen des 25. Augusts 2024 übernimmt der Generalbundesanwalt die Ermittlungen. Issa Al H. wird per Hubschrauber nach Karslruhe geflogen. Auf seiner Kleidung sollen nach Medienberichten noch Blutspuren gewesen sein, als er in Handschellen aus dem Hubschrauber geführt wird.

Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erlässt Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter und ordnet Untersuchungshaft an. Die Tat beschäftigt Menschen deutschlandweit und dominiert die politische Debatte, auch im folgenden Bundestagswahlkampf.

Die Anklage

Oberlandesgericht Düsseldorf.

Am Dienstag beginnt das Hauptverfahren im Prozess gegen den Angeklagten Issa Al H. Ihm wird dreifacher Mord, zehnfacher versuchter Mord sowie gefährliche Körperverletzung, schwere Körperverletzung mit Heimtücke als Beweggrund und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen.

Der Hintergrund