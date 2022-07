Axtschläge gegen Köpfe der Eltern: Mordversuch-Prozess gegen Sohn

Es ist kurz nach 4 Uhr, als sich der Sohn ins dunkle Schlafzimmer der Eltern schleicht und erst den Vater, dann die Mutter mit einer 65 Zentimeter langen Axt angreift - so rekonstruierte die Staatsanwaltschaft die Tatnacht am 1. Oktober 2021. Mindestens fünf Hiebe sollen den Vater am Kopf erwischt haben, zwei die Mutter abbekommen haben.

Er habe sie nur verletzen, nicht umbringen wollen, beteuerte der Angeklagte beim Prozessauftakt. Die Eltern überlebten schwer verletzt, die Staatsanwaltschaft wirft dem Sohn versuchten Mord vor.

Blutgetränkte Kissen und Laken

Auf im Prozess gezeigten Fotos sind blutdurchtränkte Kissen und Laken zu sehen, die Eltern überlebten wohl nur dank schneller Erster Hilfe. In dem Haus in Wermelskirchen (Rheinisch-Bergischer Kreis) wohnte der zur Tatzeit 28-Jährige gemeinsam mit seinen Eltern, seiner Schwester und seinem Schwager.

Weil er arbeitslos und unselbstständig gewesen sei und nicht habe ausziehen wollen, sei er immer wieder mit dem Vater aneinandergeraten, hieß es in der Anklage. Nach einem der Streits soll er dann die Axt aus dem Keller geholt und die Tat begangen haben. " Hier ist die Quittung für alles ", hieß es unter anderem in einem vor Gericht verlesenen Abschiedsbrief des Sohns. Und: " Fahrt zur Hölle, ihr Bastarde. "

Suizid auf der A1 scheitert

Am Freitag wird ein hagerer, schüchterner junger Mann mit Handschellen an einen Rollstuhl gefesselt in den Sitzungssaal geschoben: Der 29-Jährige ist seit der Tat selbst schwer eingeschränkt. Nach der Tat sprang er von einer Brücke auf die Überholspur der Autobahn 1. Er überlebte.