Armbrustschütze steht wegen versuchen Mordes vor Gericht

Laut der Aachener Staatsanwaltschaft fand die Tat in Alsdorf bei Aachen in der Nacht auf den 5. September des vergangenen Jahres statt. Auf einem Spielplatz in der Nähe der Wohnung des Angeklagten hatten zwei Männer und eine Frau eine laustarke Auseinandersetzung.

Ungewöhnliche Reaktion auf Lärmbelästigung

Der 25 Jahre alte Angeklagte soll darüber äußerst verärgert gewesen sein. Er selbst sprach am Donnerstag vor Gericht davon, dass ihm die Sicherungen durchgebrannt seien. Offenbar so sehr, dass er seine Armbrust holte, die er erst kurz zuvor über das Internet erworben hatte und die mit einem Rotpunktvisier ausgestattet war.

Er lud die Waffe und schoss. Der Bolzen traf die Frau im Bereich des linken Schulterblatts und verfehlte dabei lebenswichtige Organe nur knapp.

Angeklagter feuerte zweiten Schuss ab

Nachdem der Angeklagte die Frau getroffen hatten, gingen ihre beiden Begleiter hinter in der Nähe geparkten Autos in Deckung. Der Angeklagte feuerte daraufhin noch einen zweiten Schuss ab, verfehlte die beiden Männer aber. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Angeklagter gesteht

Der 25-Jährige hat die Tat jetzt eingeräumt. Das heißt, er gab zu, mit der Armbrust geschossen zu haben. Allerdings behauptete er, die drei Personen in der Dunkelheit gar nicht gesehen zu haben.

Er habe einfach nur aus Wut in die Nacht geschossen und niemanden verletzen oder töten wollen. Unklar blieb dabei, warum er dann das Rotpunktvisier der Präzisionsarmbrust aktiviert hatte und wie er dann die Frau so genau treffen konnte. Der Richter ließ in der Verhandlung erhebliche Zweifel an dieser Darstellung des Angeklagten erkennen.

Unsere Quelle:

- Reporter im Gericht

