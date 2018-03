Günstig, bio und cool - Trends auf der ProWein 2018

Am Sonntag (18.03.2018) startet in Düsseldorf die internationale Weinmesse "ProWein". Über 6700 Aussteller aus 61 Ländern und rund 300 Anbaugebieten stellen ihre Neuheiten vor.

Rund 60.000 Fachbesucher bummeln drei Tage lang über die Messe - und auch durch die Innenstadt. Denn ab 13 Uhr haben wieder die Geschäfte in den Einkaufsstraßen geöffnet.

Einzelhandel profitiert von der Messe

Die Messe Düsseldorf und die großen Händler sind sich einig: Die ProWein zieht Menschen in die Stadt. Doch auch der Genuss steht hoch im Kurs. Unter dem Motto "ProWein goes City" präsentiert die Messe auch mitten in der Stadt Wein und Spirituosen zum Probieren und Kaufen.

Günther Jauch verkauft beim Discounter

Stars machen sich immer gut als Verkäufer, so auch bei Weinen. Vor einem Jahr machten etwa Sting und Günther Jauch auf ihre Winzertätigkeit aufmerksam.