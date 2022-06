Leverkusener demonstrieren in Berlin gegen Autobahnausbau

Einer von ihnen ist Friedrich Jonas: „Es ist schon sehr früh am Morgen. Aber das ist es uns wert. Wir wollen unsere Stimme nach Berlin tragen, damit ein Umdenken stattfindet bezüglich der Autobahn.“ Friedrich Jonas weiß, wovon er spricht. Die Wohnsiedlung in der er wohnt, befindet sich in Leverkusen direkt an der Autobahn.

Kundgebung vor dem Bundesverkehrsministerium

Am Mittag veranstalten die Leverkusener Demonstranten eine Kundgebung vor dem Bundesverkehrsministerium. Vertreter von Bürgerinitiativen, zahlreiche Ratspolitiker und der Oberbürgermeister der Stadt Uwe Richrath, SPD, werden sprechen.

Gegen 4 Uhr ist der Protest-Bus Richtung Berlin aufgebrochen

„Keinen Meter mehr“ lautet das Motto der Protestaktion. In Berlin sind an vielen Orten Plakate der Kampagne angebracht, das Logo auf Straßen und Wege gemalt. Außerdem gibt es Lichtprojektionen an Häusern, die auf die Kampagne der Leverkusener aufmerksam machen. Nach der Kundgebung werden die Demonstranten Protestbriefe mit Unterschriften der Ausbaugegner an das Bundesverkehrsministerium übergeben. Die hatten die Stadt und die Bürgerinitiativen monatelang gesammelt.

Widerstand gegen Ausbaupläne wächst

Schon seit Jahren wehren sich die Menschen in Leverkusen gemeinsam mit Stadt und Kommunalpolitik gegen die Pläne des Bundesverkehrsministeriums, die A1 und die A3 oberirdisch auf Leverkusener Stadtgebiet auszubauen. Die Protestaktionen werden häufiger. Anfang des Jahres ließen die Ausbaugegner parallel zur A3 gelbe Ballons aufsteigen, um zu zeigen, wie viele Häuser und Gärten der Verbreiterung zum Opfer fielen. Danach stellten die betroffenen Anwohner 100 Schilder ihrer Kampagne „Keinen Meter mehr“ in ihren Vorgärten auf.