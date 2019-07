In Düsseldorf haben am Montagnachmittag (01.07.2019) hunderte Menschen gegen die Festnahme der Kapitänin des Flüchtlings-Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" demonstriert. Dazu hatte die Düsseldorfer Flüchtlingshilfeorganisation "Stay" aufgerufen. Unter den Demonstranten waren auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete von der SPD und den Grünen sowie Politiker der Linken.

Demonstranten fordern Freilassung

Am Wochenende war Rackete von der italienischen Polizei verhaftet worden. Die Kapitänin hatte ohne Erlaubnis 40 auf hoher See gerettete Flüchtlinge in den Hafen der Insel Lampedusa gebracht. Mindestens bis Dienstag steht sie unter Hausarrest, sagte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer am Montag der dpa .

Die Demonstranten in Düsseldorf forderten die italienische Regierung auf, Carola Rackete freizulassen. Seenotrettung sei kein Verbrechen, betonten die knapp 500 Menschen vor dem Rathaus in der Düsseldorfer Innenstadt.

Deutschlandweite Protestaktionen

Auch in anderen deutschen Städten, zum Beispiel München und Frankfurt, haben bei spontanen Kundgebungen hunderte Menschen für die Freilassung der Kapitänin der "Sea Watch" demonstriert. Carola Rakete drohen bis zu zehn Jahre Haft.