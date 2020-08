Bei Shell in Wesseling blockieren seit dem frühen Morgen etwa 60 Umweltaktivisten mehrere Zufahrten der Raffinerie . Am Werkstor stauen sich mehr als ein Dutzend Lastwagen.

Aktion nennt sich "No (S)hell on earth"

Aktivisten blockieren die Einfahrt zu einem Tor der Wesselinger Shell-Raffinerie

Einige der Aktivisten haben sich an Betonblöcke gekettet, andere schaukeln an Metallgerüsten in mehreren Metern Höhe. Außerdem blockieren die Aktivisten nach eigenen Angaben auch auf dem Rhein in Kajaks die Ein- und Ausfahrt von Schiffen der Raffinerie in Godorf. Die Aktion trägt den Namen "No (S)hell on earth", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Beteiligt sind laut den Aktivisten "Ortsgruppen von Fridays for Future, Extinction Rebellion, der Interventionistischen Linken, Ende Gelände, sowie lokale Antifa Gruppen und viele selbstorganisierte Aktionsgruppen in ganz Deutschland."

Erdölförderung in der Kritik

Die Rheinland Raffinerie von Shell in Wesseling

Die Aktivisten weisen auf Umweltskandale hin, die sich bei Shell in den vergangenen Jahren ereignet haben. Zuletzt war durch ein Leck in einer Leitung unbemerkt eine große Menge Öl ins Grundwasser gesickert. Sie fordern eine Schließung der Raffinerie. Eine Sprecherin teilte mit, die Aktion bei Shell in Wesseling sei Teil einer bundesweiten Protestaktion gegen Klima- und Umweltzerstörung.