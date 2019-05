Stromtrasse in Pulheim: Pinkwart soll Streit schlichten

Rund 100 Anwohner in Pulheim-Geyen haben sich nach WDR -Informationen vom Montag (20.05.2019) wegen einer umstrittenen Stromtrasse an Wirtschaftsminister Pinkwart gewandt. In einem offenen Brief fordern sie ihn auf, im Konflikt zu vermitteln. Die Anwohner sind dagegen, dass die umstrittene Stromleitung auf bereits gebauten Masten mitten durch Geyen verlegt werden soll.

Anwohner wollen mehr Sicherheitsabstand