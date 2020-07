Polizei setzt Demonstranten am Tagebau Garzweiler fest

Rund 50 Kohlegegner haben am Samstag (25.07.2020) am Braunkohletagebau Garzweiler gegen einen weiteren Kohleabbau protestiert. Nach Angaben der Polizei Aachen betraten sie am Morgen RWE -Gelände. An der Grenze zum Gefahrenbereich seien sie von Polizisten gestoppt und festgehalten worden.