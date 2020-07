Friedlicher Protest gegen Straßenabriss am Tagebau Garzweiler

Rückbau beginnt am Montag

Am Montagmorgen will der RWE-Konzern mit dem Rückbau der rund drei Kilometer langen Trasse beginnen. Konzernsprecher Guido Steffen begründet den Abriss der Landstraße so: "Die Kohle unter Keyenberg und den Nachbardörfern wird bereits ab 2024 benötigt. Sperrung und Rückbau der ehemaligen Landstraße 277 sind notwendig, um den Tagebau Garzweiler fortführen zu können. Die Straße liegt im genehmigten Abbaufeld. Schon in einigen Wochen wird die oberste Sohle die Straße erreicht haben."