700 RWE -Mitarbeiter haben am Braunkohlekraftwerk in Bergheim-Niederaußem am Montagmorgen (01.10.2018) den Erhalt ihrer Arbeitsplätze gefordert. Anlass der Kundgebung ist das Abschalten von zwei Kraftwerksanlagen. Die Blöcke stehen nun vier Jahre als Reserve bereit. Damit erfüllt Betreiber RWE eine Klimaschutz-Vereinbarung mit der Bundesregierung. Im kommenden Jahr soll im rheinischen Revier noch ein weiterer Kraftwerksblock abgeschaltet werden. Nach Angaben des Unternehmens fallen dadurch insgesamt bis zu 1.000 Arbeitsplätze weg.

Klimaschädliche Braunkohle-Blöcke vom Netz

Mitarbeiter fordern Erhalt ihrer Arbeitsplätze