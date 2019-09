Die Tarifverhandlungen zwischen der Postbank und Verdi sind gescheitert. Die Gewerkschaft hat die dritte Verhandlungsrunde in Königswinter am Montag (09.09.2019) abgebrochen. Mehrere hundert Postbankmitarbeiter hatten mit Trillerpfeifen und Rasseln vor dem Tagungshotel in Königswinter noch einmal ihre Forderungen nach mehr Geld lautstark unterstrichen.

Angebot der Postbank "Keine Grundlage für Verhandlung"

" Die Zeichen stehen auf Sturm " hatte Verdi -Verhandlungsführer Jan Duscheck schon vor den Gesprächen mit der Arbeitgeberseite gesagt. Zur dritten Verhandlungsrunde hatte die Postbank zwar ein konkretes Gehaltsangebot mitgebracht. Das aber sei viel zu weit von den Forderungen der Gewerkschaft entfernt und keine Grundlage für eine ernsthafte Verhandlung, sagte Duscheck nach dem Abbruch der Gespräche in Königswinter bei Bonn.

Verdi -Vertreter sollen mit Blick auf das Arbeitgeberangebot unter anderem von einer " Unverschämtheit " und " purer Provokation " gesprochen haben. Deshalb hat sich die Gewerkschaft entschieden, die Verhandlungen zu beenden und in den kommenden Tagen eine Urabstimmung vorzubereiten.

Weitere Streiks erwartet