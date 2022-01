Festliche Proklamation des Kölner Dreigestirns ohne Publikum

Das Programm wird vom WDR -Fernsehen aufgezeichnet und Sonntagabend ausgestrahlt. Alle Beteiligten wollen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus auf Nummer sicher gehen und das ist nur bei einer Proklamation ohne Publikum möglich.

In normalen Jahren brauchen Prinz, Bauer und Jungfrau bei ihrem Einmarsch in den Gürzenich von der Tür bis zur Bühne eine gute halbe Stunde. Diesmal wird es ein Gang von wenigen Sekunden. Eigentlich ist es für die Kölner Stadtgesellschaft einer der höchsten Feiertage, zu dem 1.300 Festgäste in Abendkleid, Smoking oder Litewka erscheinen. Diesmal gibt es das Programm nur im Fernsehen zu sehen in einer knapp dreistündigen Aufzeichnung am Sonntag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Das Programm hat es dennoch in sich.

Zweite Proklamation für das Dreigestirn

Bläck Föös, Höhner und Cat Ballou sorgen für den musikalischen Rahmen, mehrere Redner wie Martin Schopps oder Volker Wieninger sind angekündigt. Das Dreigestirn erlebt seine zweite Proklamation durch die Kölner Oberbürgermeisterin. Henriette Reker hat wie üblich an ihrer Rede gefeilt, die sie traditionell jedes Jahr in den Weihnachtsferien selber schreibt.

Zwanzig Termine bis Aschermittwoch

Das Dreigestirn gab sich in dieser Woche zuversichtlich. Prinz, Bauer und Jungfrau zogen sich mit dem engsten Stab bereits am Sonntag in ihre Hofburg zur freiwilligen Selbstisolation zurück. Auch hier wollten Dreigestirn und Festkomitee auf Nummer sicher gehen. Denn am Vorabend der Sessionseröffnung am 10.11. war der Prinz positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Alle Drei mussten daraufhin schweren Herzens auf alle Auftritte am 11.11. verzichten.

Das Dreigestirn denkt nach eigenen Aussagen in dieser Session von Tag zu Tag. Bisher stehen bis Aschermittwoch rund 20 Termine an. Überwiegend online. In einer normalen Session sind Prinz. Bauer und Jungfrau rund 400 mal gebucht.